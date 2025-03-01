Дорожная полиция еще раз обратилась к участникам движения

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и пешеходам в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает Day.Az, в ГУГДП Министерства внутренних дел напоминают, что последствия снегопадов, которые начались на прошлой неделе, до сих пор не устранены полностью.

В связи с продолжающимися снегопадами по всей стране, полиция вновь обращает внимание водителей на необходимость соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется учитывать скользкие участки дорог, снижать скорость до безопасного уровня, держать дистанцию между транспортными средствами и по возможности воздерживаться от эксплуатации автомобилей, не подготовленных к зимним условиям.

"Мы также призываем пешеходов проявлять особую осторожность на дорогах, учитывая возможные трудности, вызванные плохими погодными условиями", - подчеркнули в ГУГДП.