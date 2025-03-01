В Азербайджане могут ужесточить меры за неуплату налогов

Законодательные меры в отношении уклоняющихся от уплаты налогов могут быть ужесточены.

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов на III Cаммите по налогам и бухгалтерскому учету в Баку, сообщает Day.Az.

"Мы можем разделить направления нашей деятельности, предусмотренные "Стратегией Государственной налоговой службы на 2025-2028 годы", на четыре группы. Одним из них является дальнейшее повышение уровня прав человека налоговыми органами. В этом контексте необходимо развивать права человека для формирования и развития налоговой системы, способствующей экономическому росту", - сказал Н. Иманов.

Он отметил, что вторым направлением деятельности в стратегии является формирование налоговой системы, обеспечивающей устойчивое развитие.

"Устойчивое экономическое развитие ведет к улучшению предпринимательской среды. Налоговая политика должна способствовать развитию предпринимательства и бизнеса.

Третьим направлением является продолжение мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой, а также обеспечение стабильности в этой сфере.