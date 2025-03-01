57 человек попали под лавину в Гималаях

В Гималаях под лавину попала группа из 57 дорожных строителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спасти пока удалось 16 человек, 41 числится пропавшим без вести.

По словам представителя местной полиции, спасенные находятся в критическом состоянии, ими занимаются врачи.