https://news.day.az/world/1733770.html 57 человек попали под лавину в Гималаях - ВИДЕО В Гималаях под лавину попала группа из 57 дорожных строителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спасти пока удалось 16 человек, 41 числится пропавшим без вести. По словам представителя местной полиции, спасенные находятся в критическом состоянии, ими занимаются врачи.
57 человек попали под лавину в Гималаях - ВИДЕО
В Гималаях под лавину попала группа из 57 дорожных строителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спасти пока удалось 16 человек, 41 числится пропавшим без вести.
По словам представителя местной полиции, спасенные находятся в критическом состоянии, ими занимаются врачи.
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