В Огузе задержаны накродиллеры

В Огузском районе проведены полицейские рейды против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий были задержаны двое ранее судимых граждан - 48-летний Заман Мабудов и 41-летний Самир Мустафаев.

У них было обнаружено наркотическое вещество марихуана. По решению суда обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в ходе других операций сотрудники полиции задержали еще семерых человек, причастных к распространению наркотиков на территории района. Все задержанные переданы следствию.

Расследование продолжается.