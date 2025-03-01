https://news.day.az/society/1733751.html В Огузе задержаны накродиллеры - ФОТО В Огузском районе проведены полицейские рейды против незаконного оборота наркотиков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий были задержаны двое ранее судимых граждан - 48-летний Заман Мабудов и 41-летний Самир Мустафаев.
В Огузе задержаны накродиллеры - ФОТО
В Огузском районе проведены полицейские рейды против незаконного оборота наркотиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий были задержаны двое ранее судимых граждан - 48-летний Заман Мабудов и 41-летний Самир Мустафаев.
У них было обнаружено наркотическое вещество марихуана. По решению суда обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Кроме того, в ходе других операций сотрудники полиции задержали еще семерых человек, причастных к распространению наркотиков на территории района. Все задержанные переданы следствию.
Расследование продолжается.
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