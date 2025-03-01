"Мысленно с вами": от мадам Агбалян - Араику и компании

Автор: Акпер Гасанов

В последние несколько дней в Армении вовсю пытаются заявить о себе персонажи, по которым стоило бы помалкивать, дабы не напоминать о своем преступном прошлом. Что интересно, в такой ипостаси выступают и представительницы слабого пола. Вот, например, осветили армянские СМИ выступление некой Нарине Агбалян. Она позиционирует, как "министр культуры арцаха". Одно это вызывает саркастическую улыбку.

Потому что никакого "арцаха" на географических картах мира не было. Была там временно оккупированная Арменией территория Азербайджана. Эта несправедливость была устранена и Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

И вот уже премьер-министр Армении Никол Пашинян не упускает случая заявить о признании территориальной целостности нашей страны в полном объеме. Наблюдать за этими выкрутасами того, кто ранее вопил "Карабах-это Армения и точка", забавно. В том числе и потому, что мы понимаем, как через собственное самолюбие переступает этот персонаж, каждый раз озвучивая слова, смысл коих сводится к признанию им своей же глупости и провокационности.

Впрочем, у Пашиняна сейчас прибавилось головной боли. Он же видит, как выступают в Баку бывшие лидеры карабахской хунты. Они, по сути, по очереди сваливают всю собственную вину на премьер-министра Армении. То Араик Арутюнян говорит о том, что не было у него полномочий отдавать приказы по нанесению ракетных ударов по Гяндже, по сути намекая на Пашиняна.

То Аркадий Гукасян признал, что "Республика Армения выступала в качестве гаранта для Карабаха", что "маленький Карабах не мог осуществлять свою оборону в одиночку". Таким образом, он признал, что Армения оказывала политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам. Следовательно, Никол Пашинян несёт полную и прямую ответственность за начало и ход войны.

И вот просто интересно, с какими бы признаниями выступила Нарине Агбалян оказавшись по соседству с Арутюняном и Саакяном, на судебном процессе в Баку. Вопросов к ней было бы немало. Ведь, на оккупированных Арменией территориях нашей страны было уничтожено 65 и частично разрушила две из 67 мечетей. Кроме того, армянскими оккупантами был уничтожен 571 объект культуры, из которых 286 - библиотеки, 237 - дома культуры и клубные учреждения, 19 - музеи, 24 - детские музыкальные школы, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи.

При этом, в Ханкенди, Шуше и в иных временно оккупированных Арменией территориях Азербайджана сооружали, сделанные в различных цехах, "древние хачкары". Таким образом, армянская сторона пыталась "обосновать" свои претензии на "историческую" принадлежность им наших временно оккупированных земель. Вот и мадам Агбалян могла бы очень много интересного рассказать на сей счет в качестве обвиняемой на суде бывших руководителей карабахской хунты.

Но она сейчас в Ереване. И, ясное дело, демонстрирует то, что "великий комбинатор" Остап Бендер вкладывал в короткую фразу "мысленно с вами". Да, эта барышня шлет "приветы" своим недавним покровителям и руководителям, призывая к проведению "спонтанных акций" в столице Армении. Акции эти, отдельно замечу, получаются с понтами. Да, собравшиеся на них больше думают о том, как бы удачнее пропиариться, не более того.

Этим же озабочена и мадам Агбалян. Она, например требует, чтобы армянское общество заставило государственные органы Армении нарушить молчание по части бывших лидеров карабахской хунты. Собственно, МИД Армении вроде как выдал нечто вроде заявления на сей счет. Бумажка эта годна разве что для гигиенического использования, и для размахивания ему перед физиономией дамы, которая вроде как культурой занималась на наших временно оккупированных землях.

Впрочем, и это еще не самое забавное. "Реальность такова, что сегодня наши пленные в Баку находятся на пути к смерти", - заключила Агбалян. Которую, как и иных распространителей примитивной лжи, в идиотское положение поставил Бако Саакян. Который признал, что ему предоставили адвоката, переводчика, что в ходе расследования следователь обеспечил все его права, что у него была возможность высказать свое мнение и представить свою точку зрения.

Ранее он, как и иные бывшие руководители карабахской хунты, заявляли об отсутствии претензий по части обеспечения их медицинскими услугами. Как-то совсем все это не похоже на "поход к смерти", который придумала мадам Агбалян. Что такое настоящий путь к смерти, могут рассказать узники Шушинской тюрьмы, плененные армянами в ходе Первой карабахской войны наши соотечественники. А еще - жертвы Геноцида в Ходжалы - старики, женщины, дети.

Убийство которых на совести тех, кто оккупировал наши земли, позволив дама, вроде Агбалян называть себя "министрами". И сейчас мы видим торжество справедливости. Которому никто не в состоянии будет помешать.