В Баку ведутся работы по очистке улиц от снега

Вот уже более десяти дней в столице Баку продолжается интенсивный снегопад.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим все эти дни исполнительные власти города Баку и столичных районов, а также коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Для устранения последствий снегопада коммунальные службы проводят оперативные мероприятия. Специальная техника очищает центральные улицы и проспекты, а также дороги в пригородных поселках от снега, рассыпает техническую соль.

С раннего утра коммунальные службы продолжают очищать территории возле станций метро, автобусных остановок, тротуаров, а также перед общественными заведениями и предприятиями. На обледеневшие участки рассыпается техническая соль, продолжаются и другие работы по очистке.

Представляем фотографии уборки снега в этом районе.