В посольстве Азербайджана в РФ состоялось мероприятие, посвящённое 33-й годовщине Ходжалинского геноцида

26 февраля в Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялось мероприятие, организованное совместно с Представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ, посвящённое 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, в памятном мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Москве, российской интеллигенции, преподаватели и студенты московских вузов, активисты "Азербайджанского молодежного объединения России" (АМОР), сотрудники Посольства и Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ.

Перед официальной частью мероприятия посол Азербайджана Рахман Мустафаев, а также присутствующие гости возложили цветы к баннеру, посвящённому жертвам Ходжалинской трагедии.

Открывая мероприятие, посол Рахман Мустафаев отметил, что 26 февраля - одна из самых трагических страниц в современной истории и что поистине варварские преступления, совершенные в тот день армянскими вооруженными силами и полувоенными формированиями против азербайджанского народа, повлекли за собой многочисленные жертвы среди мирного населения. Было особо подчеркнуто, что долгое время мировая общественность ничего не знала как о трагедии в Ходжалах, так и о многих других преступлениях против нашего народа.

Посол обратил внимание, что в 2008 году с целью информировать мировую общественность о Ходжалинском геноциде и его истинных причинах и добиться политико-правовой оценки тех событий по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой была запущена ежегодная кампания "Justice for Khojaly", благодаря которой ПАСЕ, а также парламенты уже 18 стран мира осудили эти события как массовую резню и "преступление против человечности". В этой связи он выразил надежду, что наступит день, когда и парламент России даст справедливую оценку преступлениям в Ходжалах, отметив при этом важность общественной поддержки россиян в этом деле.

Отдельно был упомянут и тот факт, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году это уже второй год, как вечер памяти жертв данной трагедии отмечается в условиях освобожденного Ходжалы. Посол Рахман Мустафаев рассказал о восстановительно-строительных работах, а также о работах по разминированию в Карабахе. Был подчеркнут вклад таких дружественных стран, как Турция, Россия, Казахстан и Узбекистан, в процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В качестве примера посол напомнил, что Астраханская область РФ строит детский сад в Губадлинском районе нашей страны.

Особый акцент был сделан на том, что сейчас в Баку продолжается судебный процесс в отношении армянских идеологов и организаторов массовых преступлений против азербайджанского народа, в т.ч. Ходжалинского геноцида.

Посол Рахман Мустафаев отметил, что политико-правовая оценка и осуждение трагедии в Ходжалах, ее первопричины - идеологии национальной нетерпимости - по-прежнему остаются актуальной задачей, поэтому эта кампания сохраняет свое значение и смысл и должна быть продолжена.