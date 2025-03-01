В Азербайджане приостановлены некоторые междугородние автобусные рейсы

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) временно приостановило автобусное сообщение по нескольким междугородним направлениям из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, из Бакинского международного автовокзала не выполняются рейсы в Гедабей, Гусар, Габалу и Исмайыллы из соображений безопасности.

В агентстве подчеркнули, что информацию о возобновлении движения автобусов по указанным маршрутам доведут до общественности позже.