https://news.day.az/society/1733842.html Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК - ФОТО 28 февраля во Франкфурте, Германия, начала работу 54-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Азербайджан представлен на Генассамблее ЕОК - ФОТО
28 февраля во Франкфурте, Германия, начала работу 54-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Азербайджан на завершающемся сегодня мероприятии представляют вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев и начальник Управления внешних связей НОК Анар Багиров, сообщает Day.Az.
На мероприятии обсуждаются такие темы, как зимние Олимпийские игры "Милан-Кортина-2026", Европейские игры "Стамбул - 2027" и "Повестка стратегии-2030" ЕОК.
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