В Баку пойманы мошенники

В Хазарском районе задержаны двое подозреваемых в краже денег с банковских карт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 27 февраля в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что с его утерянной банковской карты было списано 556 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 2-го отделения полиции Хазарского РПУ установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний Э.Керимов, которого удалось задержать.

Кроме того, полицейские выявили еще один случай хищения средств с банковской карты. В этом эпизоде подозреваемым оказался 55-летний С.Джафаров, который украл 400 манатов.

По обоим фактам ведётся расследование.