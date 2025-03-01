https://news.day.az/society/1733868.html В Баку пойманы мошенники В Хазарском районе задержаны двое подозреваемых в краже денег с банковских карт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 27 февраля в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что с его утерянной банковской карты было списано 556 манатов.
В Баку пойманы мошенники
В Хазарском районе задержаны двое подозреваемых в краже денег с банковских карт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 27 февраля в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что с его утерянной банковской карты было списано 556 манатов.
В результате оперативных мероприятий сотрудники 2-го отделения полиции Хазарского РПУ установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний Э.Керимов, которого удалось задержать.
Кроме того, полицейские выявили еще один случай хищения средств с банковской карты. В этом эпизоде подозреваемым оказался 55-летний С.Джафаров, который украл 400 манатов.
По обоим фактам ведётся расследование.
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