https://news.day.az/world/1733877.html Макрон дискредитировал себя перед США - Евродепутат Перепалка президента Украины Володимира Зеленского дискредитировала лидера Франции Эммануэля Макрона, который организовал для Киева встречу с главой американского государства Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом заявила ТАСС депутат Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани. "Для Франции последствия будут прямыми и неприятными.
Макрон дискредитировал себя перед США - Евродепутат
Перепалка президента Украины Володимира Зеленского дискредитировала лидера Франции Эммануэля Макрона, который организовал для Киева встречу с главой американского государства Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом заявила ТАСС депутат Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани.
"Для Франции последствия будут прямыми и неприятными. Макрон оказался в щекотливом положении, поскольку решился на рискованное посредничество, несомненно, надеясь сохранить французское влияние в вопросе", - заявил парламентарий.
Он добавил, что после произошедшего в глазах американских партнеров президент Франции не выглядит как надежный партнер и посредник.
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