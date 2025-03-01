Макрон дискредитировал себя перед США

Перепалка президента Украины Володимира Зеленского дискредитировала лидера Франции Эммануэля Макрона, который организовал для Киева встречу с главой американского государства Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом заявила ТАСС депутат Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани.

"Для Франции последствия будут прямыми и неприятными. Макрон оказался в щекотливом положении, поскольку решился на рискованное посредничество, несомненно, надеясь сохранить французское влияние в вопросе", - заявил парламентарий.

Он добавил, что после произошедшего в глазах американских партнеров президент Франции не выглядит как надежный партнер и посредник.