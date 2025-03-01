В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян снова вышел на связь с журналистами и, как всегда, порадовал нестандартной логикой. Он заявил, что не может раскрыть детали предложения Азербайджану. Почему же?

Потому что сначала нужно дождаться ответа Баку.

Но вот дальше начинается самое интересное. Если Азербайджан согласится, то всё будет опубликовано. А если не согласится, то Армения получит "моральное право" рассказать об этом всему миру. То есть, по версии Пашиняна, секретные переговоры - это как игра в напёрстки: либо Азербайджан соглашается и получает "приз", либо отказывается - и получает информационную атаку.

Но главное - это, конечно, абсолютная уверенность премьера, что его предложение - это "идеальная формула" мира. Причём непонятно, для кого больше - для Армении или для Азербайджана.

Короче, классика жанра: Пашинян что-то придумал, сам себя убедил, что это гениально, и теперь ждёт, когда все остальные это признают.