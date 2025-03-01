Во Франции испугались отношений Азербайджана с Африкой

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Во Франции паника. Визиты глав стран Африки в Баку, инвестиционные программы, рассматриваемые Азербайджаном касательно африканских партнеров, в конце концов, вывели Париж из себя. До сих пор там снисходительно посмеивались, издевались и усмехались, мол, кто такой этот Азербайджан, чтобы строить планы насчет Африки, где державы давно все распределили между собой.

Но после активизации связей Баку с африканскими странами и явной заинтересованности последних в азербайджанских инвестициях, в Елисейском дворце занервничали. И испугались.

Министр заморских территорий (есть там и такая должность) Франции Мануэль Вальс написал в соцсети Х гневный комментарий, обвинив Азербайджан в том, что он, "вкладывая средства, стремится не только повлиять на политические дебаты, используя кризисные моменты, такие как тот, который переживала Новая Каледония, но и проводит политику вмешательства, а значит - дестабилизации". Француз по фамилии Вальс рвет и мечет, утверждая, что делает все это Азербайджан не для того, чтобы помочь или защитить, а "в том, чтобы навредить Франции".

Ну, если следовать логике мсье, то и Франция поддерживает Армению не для того, чтобы реально помочь ей, а лишь для того, чтобы закрепиться в регионе и нивелировать влияние Азербайджана. За пять лет физического присутствия Франции в Армении последняя не стала сильнее, богаче или увереннее в себе. Наоборот, стараясь навредить Азербайджану, Франция своими действиями лишила армян возможностей для развития. Благодаря ее усилиям затормозился мирный процесс, а риск новой эскалации усилился. Болваны в Ереване этого не хотят замечать. Впрочем, вряд ли они что-то вообще решают.

Что касается стран Африки, то французский министр, как и во всем остальном, мягко говоря, ошибается. Предвзятость не позволяет ему увидеть объективную реальность. В этой реальности Азербайджан никого не дестабилизирует, а помогает африканским народам избавиться от колониальной зависимости, встать на ноги и самостоятельно распоряжаться своими природными богатствами. С какой стати Франция должна наживаться на ресурсах стран Африки, бросая им подачки? Эти ресурсы, даже то, что от них осталось после десятилетий французского грабежа, могут принести доходы самим странам, если ими правильно распорядиться. И меньше всего, к сведению мсье, живущим в нищете, имеющим мало доступа к образованию и прочим благам цивилизации народам нужна пресловутая "демократия". Они нуждаются в утверждении своего суверенитета и экономическом развитии. Что дала Западной Африке так называемая французская демократия? Голод, эпидемии, развитие только тех отраслей, которые нужны сюзерену, и гроши, выплачиваемые за богатства недр, которые перепродаются Парижем в разы дороже. Или, может, визовые послабления это дар божий? Жители бедных африканских стран имеют возможность на льготных началах пополнять во Франции ряды бомжей и безработных. Вот и все преференции.

Вряд ли такая "демократия" нужна народам Африки. Париж может забрать ее с собой, выметаясь с "черного континента".

Ну, а насчет "этнических чисток"... Не французскому чиновнику об этом говорить. На руках Франции столько крови невинной крови, что не представляем, как она сможет замолить эти грехи. Возможно, одним из способов было бы прекратить разрушительную политику на Глобальном Юге и перестать натянуто улыбаться народам, которых она в своем "величии" никогда не считала за людей.