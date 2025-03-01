В Азербайджане улучшат процесс подачи налоговых деклараций

Процесс подачи налоговых деклараций в Азербайджане будет усовершенствован.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Управления экономического анализа и исполнению прогнозов Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана Намиг Дергахов на прошедшем сегодня в Баку III "Налоговом и бухгалтерском саммите".

"Сегодня существует ряд трудностей в процессе подачи некоторых налоговых деклараций. Чтобы предотвратить их, необходимо максимально упростить декларации и сократить объем информации", - сказал он.

Говоря о декларациях по налогу на добавленную стоимость (НДС), он сказал, что в настоящее время проводится анализ для автоматизации этого процесса.

"Также мы приступили к объединению листов по найму и обязательному государственному социальному страхованию в листе лицевого счета. Кроме того, по сфере обязательного государственного социального страхования и наемного труда имеется 11 листов, по сфере ненаемного труда - 6 листов, по сфере страхования по безработице - 4 листа. Процесс объединения каждой группы уже начался и, как ожидается, будет завершен в первой половине года. Упрощение администрирования поможет также бухгалтерам, поскольку идея заключается в том, чтобы выполнять транзакции в едином пуле на личном листе", - сказал Дергахов.

Он отметил, что одной из ближайших задач является классификация государственных пошлин и подача деклараций всеми плательщиками НДС через электронный портал в рамках платформы AVIS 2, что, как ожидается, будет завершено в первой половине года.

"Еще один из наших проектов - существенная оптимизация и упрощение единой декларации по наемному труду до конца текущего года", - сказал представитель госслужбы.