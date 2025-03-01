Названы самые опасные дорожные участки в снежную погоду

В условиях снежной и ледяной погоды некоторые дороги становятся более опасными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Ровшан Тагиев разъяснил водителям, какие участки дорог требуют особого внимания и дал свои рекомендации:

Мосты и эстакады - Из-за сильного воздействия погодных условий они быстрее покрываются льдом.

Выезды из тоннелей - Из-за разницы температур здесь может образовываться скрытая наледь.

Повороты и дороги с подъемами и спусками - Риск скольжения очень высок.

Перекрестки и круговые развязки - Из-за частых остановок и движения автомобилей увеличивается вероятность обледенения.

Переходы со светофорами и без - Поскольку водители часто пользуются тормозами, здесь велик риск обледенения.

Въезды и выезды автозаправочных станций - Из-за интенсивного движения и частых остановок поверхность дороги может покрываться льдом.

Близ автобусных остановок - В местах с большим количеством пешеходов и частыми остановками автобусов существует риск внезапного скольжения.

Водителям рекомендуется проявлять большую осторожность и внимательно двигаться в этих зонах.