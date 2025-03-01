Обнаружено тело еще одного погибшего в результате аварии в Агджабединском районе

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате цепной аварии, произошедшей 28 февраля в Агджабединском районе.

Как передает Day.Az, на территории района нашли тело водителя легкового автомобиля KIA, Фахри Рзаева, 1992 года рождения.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели пяти человек в этой аварии: Вюсала Мамед оглу Хюсиева (1990 г.р.), Санана Агиль оглу Амрахова (1991 г.р.), Азера Файяз оглу Асланова (1992 г.р.), Асимана Яшар оглу Алескерова (2007 г.р.) и Эльбея Мовсум оглу Асланова.