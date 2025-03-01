В Европе призвали «показать зубы» США

Европа должна "показать зубы" и стать независимой от США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, комментируя встречу президентов США и Украины в Белом доме, сообщает газета Zeit.

Она отметила, что страны Европы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль в мире.

Штрак-Циммерманн добавила, что европейский инвестиционный банк может выпустить облигации, чтобы у Европы появилась возможность инвестировать в добычу редкоземельных металлов и заработать миллиарды, которые пошли бы на пользу Украине.