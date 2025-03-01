Газ продолжает дорожать в Европе

Средняя цена газа в Европе по итогам февраля выросла на 5%, до около $542 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС, передает Day.Az.

Основными факторами такого повышения стали высокие темпы отбора из европейских хранилищ и низкая доля ветрогенерации.

Если 31 января фьючерсы на газ торговались около $577 за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне $475 - на 17,7% ниже по сравнению с концом прошлого месяца. Снижение стоимости газа к концу месяца произошло на фоне потепления и начала переговоров между РФ и США.

Начиная с осени прошлого года, котировки газа на европейских хабах перешли к постепенному росту. В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), в январе 2025 года - $517 (+53%), а в феврале - $542 (+88%).