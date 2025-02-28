США остановили финансирование агентств ООН.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

Он отметил, что приостановка финансирования со стороны США негативно сказывается на важнейших гуманитарных инициативах в Сирии, Афганистане и Украине, где миллионы людей нуждаются в помощи. В частности, Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что при текущем кризисе 2,5 миллиона человек в Сирии, 9 миллионов в Афганистане и более одного миллиона в Украине испытывают острую потребность в гуманитарной поддержке.

"Ситуация за последние 48 часов вызывает серьёзную тревогу. Резкое сокращение финансирования США, как учреждений ООН, так и многих международных гуманитарных и неправительственных организаций, препятствует выполнению важнейших программ", - сказал он.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик добавил, что обсуждения с администрацией Дональда Трампа по этому вопросу продолжаются с целью пересмотра данного решения.

Стоит отметить, что задолженность США перед ООН на данный момент достигает 2,8 миллиарда долларов. Согласно уставу организации, если в течение двух лет страна задолжает сумму, превышающую её взнос в регулярный бюджет ООН, она рискует потерять право голоса в Генеральной Ассамблее. На 2025 год регулярный бюджет ООН составляет 3,72 миллиарда долларов США.