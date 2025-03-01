Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю начала месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю всех мусульман мира с началом месяца Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные молитвы и принять посты каждого!"