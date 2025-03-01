https://news.day.az/officialchronicle/1733801.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю начала месяца Рамазан. Day.Az представляет публикацию:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю начала месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю всех мусульман мира с началом месяца Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные молитвы и принять посты каждого!"
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