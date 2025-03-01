Трампу вернули засекреченные документы

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу засекреченные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает американский журнал Newsweek.

"Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами", - говорится в сообщении.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, личные данные американского лидера были изъяты "во время противоправных и незаконных рейдов". Он добавил, что на данный момент все коробки с документами собирают и грузят на "борт номер один".

В августе 2022 года в поместье политика во Флориде прошли обыски по делу о незаконном хранении конфиденциальных материалов после ухода Трампа с должности президента. Согласно судебным протоколам, в ходе них агенты ФБР изъяли около 100 секретных документов, а также одежду, подарки и несекретные документы.