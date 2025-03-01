В Азербайджане будет создана футбольная академия "Барселона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом было сказано во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорты.

На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии "Барселона", состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.