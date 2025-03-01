https://news.day.az/officialchronicle/1733785.html В Азербайджане будет создана футбольная академия “Барселона” В Азербайджане будет создана футбольная академия "Барселона". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом было сказано во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорты. Новость обновляется
В Азербайджане будет создана футбольная академия “Барселона”
В Азербайджане будет создана футбольная академия "Барселона".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом было сказано во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорты.
На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии "Барселона", состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.
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