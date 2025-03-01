США используют дроны для операции против наркокартелей

Власти США уже более двадцати лет тайно используют дроны для наблюдения за членами наркокартелей в Мексике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, в этой секретной программе участвуют Министерство внутренней безопасности и ЦРУ США.

По данным издания, благодаря полученным данным в 2016 году был арестован наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо. Также информация, собранная с помощью беспилотников, помогла в проведении нескольких крупных операций по изъятию наркотиков.

В рамках программы для слежки используются дроны MQ-9 Reaper, которые постоянно находятся в мексиканском воздушном пространстве во время выполнения миссий. Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо отметил, что данные американских беспилотников сыграли ключевую роль в поимке начальника охраны Ивана Арчибальдо Гузмана, сына Эль Чапо. В 2023 году с помощью этих дронов удалось обнаружить его брата, Овидио Гузмана, также причастного к наркобизнесу.

Секретная программа с использованием беспилотников действует уже более двадцати лет, и, как пишет WSJ, ранее информация о её участии в арестах высокопоставленных наркобаронов не освещалась в прессе.

Отношения между США и Мексикой обострились после угроз Дональда Трампа ввести 25% пошлины на мексиканские товары, если власти Мексики не усилят борьбу с нелегальной миграцией и не прекратят поток фентанила в США. Сразу после вступления в должность Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе страны и отправил туда войска. Также он не раз предлагал нанести удары по мексиканским лабораториям, производящим фентанил.

Эти угрозы, которые могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Мексики, могут побудить президента Клаудию Шейнбаум прекратить сотрудничество с США по наблюдению за картелями, считают местные эксперты. Тем не менее, Шейнбаум заявила, что использование дронов является частью двустороннего сотрудничества в борьбе с наркотрафиком и обеспечении безопасности в регионе.