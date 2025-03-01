https://news.day.az/society/1733796.html Распространены фотографии погибших в результате аварии в Агджабединском районе Распространены фотографии погибших в результате аварии в Агджабединском районе.
Распространены фотографии погибших в результате аварии в Агджабединском районе
Распространены фотографии погибших в результате аварии в Агджабединском районе.
Как передает Day.Az, в результате ДТП с участием автомобилей ВАЗ, KIA, Hyundai и Mercedes погибли шесть человек - Вюсал Мамед оглу Хюсиев (1990 г.р.), Санан Агиль оглу Амрахов (1991 г.р.), Азер Файяз оглу Асланов (1992 г.р.), Асиман Яшар оглу Алескеров (2007 г.р.), Эльбей Мовсум оглу Асланов и Фахри Рзаев (1992 г.р.).
На фото: Санан Амрахов, Азер Асланов, Асиман Алескеров, Эльбей Асланов.
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