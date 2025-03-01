На дорогах наблюдается гололед

В настоящее время в стране наблюдается морозная погода.

Как передает Day.Az, в Управлении дорожной полиции города Баку предупредили водителей.

"Главное управление дорожной полиции еще раз просит водителей не пользоваться по возможности личным транспортом, не выезжать на дорогу неподготовленными, максимально планировать свои поездки на светлое время суток. Следует иметь в виду, что эксплуатация на заснеженных, обледенелых дорогах автомобилей, средства которых не отвечают погодным условиям, создает дополнительные трудности для других водителей, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям", - говорится в сообщении.