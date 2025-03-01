Трамп поручил Госдепу рассмотреть возможность прекращения военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Володимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть, может ли Вашингтон временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Киеву.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание цитирует американского чиновника, который заявил, что после встречи в Овальном кабинете Трамп приказал высокопоставленным сотрудникам рассмотреть, "могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине".

В то же время в материале отмечается, что президент США намерен ждать дальнейших действий от Зеленского, прежде чем принимать какие-либо решения.