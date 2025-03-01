https://news.day.az/society/1733798.html Есть ли пробки на дорогах Баку? - ФОТО В настоящее время на дорогах Баку не наблюдается заторов. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана Отметим, что в ночные часы на некоторых основных дорогах столицы наблюдались затруднения движения.
Есть ли пробки на дорогах Баку? - ФОТО
В настоящее время на дорогах Баку не наблюдается заторов.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана
Отметим, что в ночные часы на некоторых основных дорогах столицы наблюдались затруднения движения.
Согласно данным Центра, на шоссе Баку-Сумгаит, проспекте Зии Буниятова и на Бакинской кольцевой дороге из-за обледенения дорог возникли проблемы с движением, особенно для грузовых автомобилей.
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