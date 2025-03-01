Есть ли пробки на дорогах Баку?

В настоящее время на дорогах Баку не наблюдается заторов.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана

Отметим, что в ночные часы на некоторых основных дорогах столицы наблюдались затруднения движения.

Согласно данным Центра, на шоссе Баку-Сумгаит, проспекте Зии Буниятова и на Бакинской кольцевой дороге из-за обледенения дорог возникли проблемы с движением, особенно для грузовых автомобилей.