https://news.day.az/economy/1733735.html

В США пройдет первый в мире саммит криптовалют

Первый в мире саммит криптовалют состоится 7 марта в США. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме. На саммите примут участие ведущие основатели, генеральные директора и инвесторы криптовалютной отрасли, а также члены Рабочей группы президента США по цифровым активам.