https://news.day.az/economy/1733735.html В США пройдет первый в мире саммит криптовалют Первый в мире саммит криптовалют состоится 7 марта в США. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме. На саммите примут участие ведущие основатели, генеральные директора и инвесторы криптовалютной отрасли, а также члены Рабочей группы президента США по цифровым активам.
В США пройдет первый в мире саммит криптовалют
Первый в мире саммит криптовалют состоится 7 марта в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме.
На саммите примут участие ведущие основатели, генеральные директора и инвесторы криптовалютной отрасли, а также члены Рабочей группы президента США по цифровым активам.
Цель мероприятия - обеспечить ясные регулирующие рамки, стимулировать инновации и защищать экономическую свободу.
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