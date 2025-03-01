В США пройдет первый в мире саммит криптовалют

Первый в мире саммит криптовалют состоится 7 марта в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме.

На саммите примут участие ведущие основатели, генеральные директора и инвесторы криптовалютной отрасли, а также члены Рабочей группы президента США по цифровым активам.

Цель мероприятия - обеспечить ясные регулирующие рамки, стимулировать инновации и защищать экономическую свободу.