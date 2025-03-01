Рубио раскрыл план Европы по Украине

Европа хочет продлить конфликт на Украине еще на один год в надежде ослабить Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать - война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", - раскрыл он европейский план.

Рубио подчеркнул, что продление конфликта еще на один год приведет лишь к еще большим жертвам и разрушениям. Он назвал данный план "нереалистичным".