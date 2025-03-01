В Баку пресекли деятельность нелегального казино

В Гарадагском районе Баку были задержаны подозреваемые в организации нелегального казино в одном из кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, информация о функционировании незаконного казино в кафе, расположенном в поселке Локбатан, поступила в Гарадагское районное управление полиции. В ходе операции сотрудники полиции задержали владельца заведения Урала Гусейнова и еще троих человек.

В настоящее время в отношении Гусейнова проводятся следственные мероприятия. Материалы по другим задержанным переданы в суд для дальнейшего рассмотрения дела.