https://news.day.az/society/1733789.html В Баку пресекли деятельность нелегального казино В Гарадагском районе Баку были задержаны подозреваемые в организации нелегального казино в одном из кафе. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, информация о функционировании незаконного казино в кафе, расположенном в поселке Локбатан, поступила в Гарадагское районное управление полиции.
В Баку пресекли деятельность нелегального казино
В Гарадагском районе Баку были задержаны подозреваемые в организации нелегального казино в одном из кафе.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, информация о функционировании незаконного казино в кафе, расположенном в поселке Локбатан, поступила в Гарадагское районное управление полиции. В ходе операции сотрудники полиции задержали владельца заведения Урала Гусейнова и еще троих человек.
В настоящее время в отношении Гусейнова проводятся следственные мероприятия. Материалы по другим задержанным переданы в суд для дальнейшего рассмотрения дела.
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