Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника

Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тяжелый ударный БПЛА AKINCI успешно прошел новый этап летных испытаний, сообщила компания на своей странице в Х.

Представляем вашему вниманию данное видео: