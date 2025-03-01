https://news.day.az/world/1733838.html Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника - ВИДЕО Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тяжелый ударный БПЛА AKINCI успешно прошел новый этап летных испытаний, сообщила компания на своей странице в Х. Представляем вашему вниманию данное видео:
Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника - ВИДЕО
Baykar провела летные испытания нового ударного беспилотника.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тяжелый ударный БПЛА AKINCI успешно прошел новый этап летных испытаний, сообщила компания на своей странице в Х.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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