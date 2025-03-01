Трагическая смерть мужчины в Баку

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на axar.az, инцидент произошел по адресу: улица Натига Шахбазова, дом 5 в Насиминском районе столицы.

Проживающий в этом доме Афган Микаилов, погиб, отравившись угарным газом, когда принимал душ в ванной комнате.

Ранее мы сообщали, что 6 членов семьи отравились угарным газом