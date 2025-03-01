https://news.day.az/society/1733800.html Трагическая смерть мужчины в Баку В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на axar.az, инцидент произошел по адресу: улица Натига Шахбазова, дом 5 в Насиминском районе столицы. Проживающий в этом доме Афган Микаилов, погиб, отравившись угарным газом, когда принимал душ в ванной комнате.
Трагическая смерть мужчины в Баку
В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на axar.az, инцидент произошел по адресу: улица Натига Шахбазова, дом 5 в Насиминском районе столицы.
Проживающий в этом доме Афган Микаилов, погиб, отравившись угарным газом, когда принимал душ в ванной комнате.
Ранее мы сообщали, что 6 членов семьи отравились угарным газом
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