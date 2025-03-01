https://news.day.az/world/1733782.html Автобус снес остановку с людьми в России - ФОТО - ВИДЕО Автобус снес остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Предварительно, 1 человек погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, столкновение автобуса с несколькими автомобилями произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта.
Автобус снес остановку с людьми в России - ФОТО - ВИДЕО
Автобус снес остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Предварительно, 1 человек погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, столкновение автобуса с несколькими автомобилями произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. В результате аварии водитель автобуса потерял управление и влетел в остановку, на которой стояли несколько человек.
Предварительно один из пассажиров погиб, еще один получил травмы.
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