Медицинской бронемашине в Казахстане присвоили имя Хокумы Алиевой

Бронированная медицинская машина, произведенная в Казахстане, получила имя Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказал председатель правления Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов на своей странице в Instagram.

"Пусть душа этой героической дочери тюркского народа обретет покой. Мы обязательно передадим её смелость и мужество будущим поколениям", - написал он.

Барысов подчеркнул, что Хокума Алиева - настоящий герой, которая, несмотря на осознание того, что её собственная жизнь находится под угрозой, до последнего момента боролась за спасение других. Бронированная медицинская машина, названная в её честь, символизирует эту цель - защиту и сохранение человеческих жизней.