Сильное наводнение во французской колонии

На французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился разрушительный циклон "Гаранс", в результате разгула стихии пострадали несколько местных жителей,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Циклон обрушился на север острова в Индийском океане, который находится у берегов Мадагаскара, снося крыши и лишая многих жителей электричества и доступа к питьевой воде", - говорится в сообщении.

По данным агентства, максимальная скорость ветра достигала 43 метров в секунду. В результате разгула стихии пострадали три человека, двое из которых числятся пропавшими без вести. Также пострадали постройки, в том числе жилые дома - порядка 180 тысяч домохозяйств лишились электричества.

Также агентство со ссылкой на местные власти сообщило, что шторм начал стихать, максимальная скорость ветра снизилась до 36 метров в секунду. Теперь спасатели могут покинуть убежище для проведения оценки ущерба и начать оказывать помощь пострадавшим. Ожидается, что непогода сохранится до конца субботы, 1 марта.