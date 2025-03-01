Азербайджан и ВБ обсудили текущие и предстоящие проекты

28 февраля в министерстве финансов Азербайджанской Республики состоялась встреча с новоназначенным исполнительным директором по группе стран Всемирного банка, в которую входит и наша страна, Беатрис Мейзер.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Министр финансов Сахиль Бабаев выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с ВБ, отметив, что азербайджанская сторона заинтересована в расширении этих отношений.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан на протяжении многих лет сотрудничает со Всемирным банком. Финансируемые проекты в различных областях и оказываемая техническая помощь вносят большой вклад в социально-экономическое развитие нашей страны.

В ходе встречи были рассмотрены текущие и предстоящие к реализации проекты по приоритетным для Азербайджана направлениям.

С.Бабаев поздравил Беатрис Мейзер с новым назначением и пожелал ей успехов в деятельности, выразив уверенность в том, что она, как и ее предшественники, сыграет важную роль в расширении партнерства между банком и Азербайджаном.