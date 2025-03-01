В Израиле отказались перейти ко второму этапу сделки по заложникам

Переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя палестинского сопротивления.

Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров. Так, Тель-Авив "играет на продлении первой фазы соглашения".

"Мы отвергаем израильский метод шантажа и не передадим ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", - рассказал телеканалу представитель палестинского сопротивления.

При этом 22 февраля в ЦАХАЛ проинформировали, что ХАМАС завершило первый этап сделки по освобождению заложников. Уточнялось, что палестинское движение передало Международному комитету Красного Креста последнего заложника Хишама ас-Саида.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.