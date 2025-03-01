https://news.day.az/culture/1733837.html Молодые таланты Карабахского университета выступили с концертом в Баку - ФОТО В Международном центре мугама в Баку была представлена очередная концертная программа финалистов Телевизионного конкурса "Əhsən", сообщает Day.Az. На вечере выступил ансамбль "Uzundərə" под художественным руководством народного артиста, доцента факультета искусств Карабахского университета Эльшана Мансурова.
Молодые таланты Карабахского университета выступили с концертом в Баку - ФОТО
В Международном центре мугама в Баку была представлена очередная концертная программа финалистов Телевизионного конкурса "Əhsən", сообщает Day.Az.
На вечере выступил ансамбль "Uzundərə" под художественным руководством народного артиста, доцента факультета искусств Карабахского университета Эльшана Мансурова. Коллектив "Uzundərə" составляют молодые таланты Карабахского университета.
Зрители с интересом встретили выступление музыкантов, которые исполнили произведения Гаджи Ханмамедова, Ахсана Дадашова и мугамы.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре