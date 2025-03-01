Азербайджанская филармония представляет концерты, посвященные 8 Марта

6 марта в 19:00 на сцене Зала камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится уникальный концерт Азербайджанского государственного струнного квартета под названием "Поэзия в гармонии нот", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Этот концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, объединит поэзию и музыку, их плавность и текучесть, будучи созвучными самым благородным человеческим чувствам. Произведения, которые будут звучать в ходе вечера, станут выражением мощного вдохновения, как в словах, так и в музыке... Дорогие зрители, не пропустите этот прекрасный вечер!

7 марта в 19:00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова и с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли состоится интересный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, и в котором также примет участие солистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Aлиярова (фортепиано). В программе прозвучат произведения: Людвига ван Бетховена Концерт для фортепиано и оркестра №3 (c-moll, оп.37), Гектора Берлиоза "Венгерский марш" и Антонина Дворжака "Славянские танцы".

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