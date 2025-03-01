В Азербайджане стартует первый Республиканский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова

В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые пройдет I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В рамках фестиваля будут проведены различные мероприятия и концертные программы:

4 марта

Союз композиторов Азербайджана, 12.00 - Научный семинар, посвященный жизни и творчеству Фикрета Амирова,

Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Концерт Ансамбля народных инструментов Гянджинской государственной филармонии,

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 - Концерт Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова,

5 марта

Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 19.00 - Опера Фикрета Амирова "Севиль",

6 марта

Национальный музей искусств Азербайджана, 13.00 - Презентация фильма и книги "Бьющееся сердце Гянджи",

Национальный музей искусств Азербайджана, 15.00 - "Душа музыки" с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева,

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 - Концерт Государственного оркестра народных инструментов,

7 марта

Дворец Гейдара Алиева, 19.00 - Балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь",

8 марта

Международный центр мугама, 19.00 - Концерт "Песни любви",

Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Вечер камерной музыки,

9 марта

Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Торжественная церемония в честь 90-летия Гянджинской государственной филармонии.

Билеты можно приобрести в кассах Баку и Гянджи, а также онлайн на сайте https://iticket.az/

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az