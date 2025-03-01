В Азербайджане стартует первый Республиканский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова
В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые пройдет I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
В рамках фестиваля будут проведены различные мероприятия и концертные программы:
4 марта
Союз композиторов Азербайджана, 12.00 - Научный семинар, посвященный жизни и творчеству Фикрета Амирова,
Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Концерт Ансамбля народных инструментов Гянджинской государственной филармонии,
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 - Концерт Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова,
5 марта
Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 19.00 - Опера Фикрета Амирова "Севиль",
6 марта
Национальный музей искусств Азербайджана, 13.00 - Презентация фильма и книги "Бьющееся сердце Гянджи",
Национальный музей искусств Азербайджана, 15.00 - "Душа музыки" с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева,
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 - Концерт Государственного оркестра народных инструментов,
7 марта
Дворец Гейдара Алиева, 19.00 - Балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь",
8 марта
Международный центр мугама, 19.00 - Концерт "Песни любви",
Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Вечер камерной музыки,
9 марта
Гянджинская государственная филармония, 19.00 - Торжественная церемония в честь 90-летия Гянджинской государственной филармонии.
Билеты можно приобрести в кассах Баку и Гянджи, а также онлайн на сайте https://iticket.az/
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