https://news.day.az/society/1733860.html В Гаджигабуле поезд сбил 10-летнего ребенка В Гаджигабуле поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла на территории села Пирсаат. По предварительной информации, подросток Юсиф Качайлы, 2014 года рождения, скончался на месте от полученных тяжёлых травм.
В Гаджигабуле поезд сбил 10-летнего ребенка
В Гаджигабуле поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла на территории села Пирсаат.
По предварительной информации, подросток Юсиф Качайлы, 2014 года рождения, скончался на месте от полученных тяжёлых травм.
В настоящее время сотрудники железнодорожной полиции проводят расследование обстоятельств происшествия.
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