В Гаджигабуле поезд сбил 10-летнего ребенка

В Гаджигабуле поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла на территории села Пирсаат.

По предварительной информации, подросток Юсиф Качайлы, 2014 года рождения, скончался на месте от полученных тяжёлых травм.

В настоящее время сотрудники железнодорожной полиции проводят расследование обстоятельств происшествия.