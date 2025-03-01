Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что родила четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она объявила об этом на своей странице в соцсети X.

"Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", - отметила она. Таким образом, миллиардер стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.