https://news.day.az/world/1733871.html Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз - ИМЯ РЕБЕНКА Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что родила четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она объявила об этом на своей странице в соцсети X.
Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз - ИМЯ РЕБЕНКА
Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что родила четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она объявила об этом на своей странице в соцсети X.
"Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", - отметила она. Таким образом, миллиардер стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.
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