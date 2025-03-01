https://news.day.az/world/1733888.html Чудовищная авария в Боливии - 37 погибших По меньшей мере 37 человек погибли в результате столкновения двух автобусов на юге Боливии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета El País со ссылкой на полицию.
Чудовищная авария в Боливии - 37 погибших
По меньшей мере 37 человек погибли в результате столкновения двух автобусов на юге Боливии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета El País со ссылкой на полицию.
"У нас около 37 погибших и 30 пострадавших, состояние которых еще оценивается", - приводит издание слова командующего пограничной полиции города Уюини Уильсона Флореса.
По данным издания, один из автобусов ехал из Уюни, расположенного рядом с одноименным солончаком, в город Оруро, где проходит известный карнавал. Причины ДТП пока не установлены.
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