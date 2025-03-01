Чудовищная авария в Боливии

По меньшей мере 37 человек погибли в результате столкновения двух автобусов на юге Боливии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета El País со ссылкой на полицию.

"У нас около 37 погибших и 30 пострадавших, состояние которых еще оценивается", - приводит издание слова командующего пограничной полиции города Уюини Уильсона Флореса.

По данным издания, один из автобусов ехал из Уюни, расположенного рядом с одноименным солончаком, в город Оруро, где проходит известный карнавал. Причины ДТП пока не установлены.