https://news.day.az/society/1733887.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о смерти военнослужащего Азербайджанской армии, Фаика Акиф оглу Рустамова (1975 г.р.) причиной которой стала острая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны. По данному факту проводится расследование.
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии Рустамов Фаиг Акиф оглу.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Рустамова Фаига Акиф оглу от острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении министерства.
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