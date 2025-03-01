Резолюция ради резолюции

Автор: Мехти Ахмедзаде

Во Франции снова взялись за старое. Казалось бы, сражения за кресла в Национальном собрании, внутриполитические скандалы и надвигающиеся кризисы должны были занять депутатов более насущными делами. Но нет, среди всех возможных вопросов Лоран Вокьез решил выступить с очередной резолюцией о "страданиях" армян. Это уже традиция: регулярно принимать документы, которые ничего не меняют, но позволяют продемонстрировать "моральное превосходство" и, конечно, порадовать армянское лобби.

Что там предлагают на этот раз? Депутат утверждает, что армян мифического "арцаха" якобы насильственно изгнали. Конечно, во Франции никто никогда не признает тот факт, что армяне ушли сами, добровольно, несмотря на предложение от Баку остаться. Или там просто не знают значение слова насильственно. То, что произошло с азербайджанцами в период Первой войны можно назвать этим словом. А вот к армянам его нельзя применить, ибо никто не стрелял им в спину, никто не совершал пыток. Они даже вещи собрали и уехали в своих же машинах - спокойно, по трассе.

Дальше в никчемном проекте резолюции упоминается старая классика жанра - "право на самоопределение", которое давно похоронено вместе с другими армянскими мифами про Карабах.

Один вопрос - почему это право, по мнению французских политиков, касается исключительно армян и никогда, например, корсиканцев?

Ну и, конечно же, главный пункт - требование немедленного и безусловного освобождения главарей преступной хунты. Резолюция утверждает, что является произвольным. Ну-ну. Суд над этими лицами, напомним французской стороне, проходит за реальные преступления.

Статьи следующие: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Было все это? Было. Так чего тогда кукарекают в парламенте Парижа? Вообще, какая это по счету антиазербайджанская резолюция проармянского Национального собрания? История показывает, что все они заканчивают одинаково - в мусорной корзине. На них просто не обращают внимания. Выдвижение подобного документа просто форма самовыражения для французских депутатов, которые хотят выглядеть "защитниками справедливости" перед армянским лобби.

Вопрос лишь в одном: если французские парламентарии так любят принимать бесполезные бумаги, может, пора им открыть музей резолюций? Там можно собрать все их обращения, осуждения и призывы - и пусть они там пылятся. Может даже будет популярнее Лувра. Можно принять хоть тысячу таких резолюций, но реальность от этого не изменится - правда была, есть и будет на стороне Азербайджана.