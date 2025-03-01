Эпоха больших перемен и уникальность стратегии развития Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Не дай вам Бог жить в эпоху больших перемен. Это известное изречение очень актуально ныне, когда весь мир пребывает в ситуации, когда рушатся многие союзы, казавшиеся вечными и когда создаются тандемы, в существование которых никто не верил всего каких-то два-три года назад. Кто, например, мог поверить в то, что США и Россия начнут диалог, да так быстро, что у многих в Европе и не только там, что называется, челюсть отвиснет?!

А тем временем, Москва получила официальную ноту с агреманом на назначение новым послом России в США Александра Дарчиева, сообщили в МИД РФ. В сообщении уточняется, что нота была вручена Дарчиеву во время консультаций дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле. В ведомстве пояснили, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Это событие является еще одним доказательством того, что свою традиционную роль одного из главных полюсов силы теряет Европа. И не удивительно, что Великобритания, Франция, Германия встали бок о бок с Украиной после конфликта, который имел место в минувшую пятницу между президентами США Дональдом Трампом и главой украинского государства Володимиром Зеленским. И в этой связи впору задаться рядом простых вопросов.

Каково, например, будущее НАТО в условиях очевидного конфликта между США и иным странами Альянса? Украина, как известно, очень стремилась стать членом НАТО, но ей недавно четко указали, что даже в отдаленной перспективе ничего подобного не просматривается. При этом, и между странами-членами Альянса имеются конфликты. Например, по вопросу отправки своих войск в Украину.

Против отправки своих миротворческих войск высказались Германия, Италия, Польша и Испания. Франция предложила разместить миротворцев не на линии соприкосновения, а за ней, а премьер Великобритании заявил, что готов рассмотреть возможность отправки на Украину британских войск, если будет достигнуто прочное соглашение о мире Но и это еще не все.

Латвия, Литва и Эстония выразили недовольство тем, что Великобритания не пригласила их лидеров на саммит по Украине, который состоится 2 марта. По данным Sky News, европейские дипломаты опасаются, что Москва воспримет этот шаг как ослабление позиций Прибалтики и зависимость от США, Великобритании и Франции. На саммит, посвящённый российско-украинскому конфликту и безопасности Европы, приглашены лидеры более чем десяти европейских стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Есть и большой раскол в вопросе настоящего и будущего между странами-членами ЕС. В том числе и по вопросу предоставления членства Украине. Каким будет будущее НАТО и ЕС, останутся ли они в своем нынешнем виде или трансформируются в иные организации с иными членами? Нет ни у кого гарантированно точного ответа на эти вопросы. И, глядя на все происходящее\, в очередной раз понимаешь правильность стратегии развития Азербайджана.

Наша страна всегда стояла, стоит и будет стоять на позициях уважения международного права. В частности, Азербайджан всегда четко заявлял и заявляет об уважении и поддержки территориальной целостности Грузии и Украины, что конечно же не нравится России. Но в том и состоит уникальность нашего пути, что небольшой по размерам Азербайджан не раз доказывал способность добиваться решения поистине глобальных вопросов.

В частности, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были восстановлены несмотря на сопротивление всех трех стран-членов Минской группы ОБСЕ (США, России и Франции). Произошло это по причине того, что азербайджанская армия достигла уровня боеготовности, немыслимого для очень многих стран-членов НАТО. Но это - не единственный уникальный успех Азербайджана.

Наша страна превратилась в экономический локомотив Южного Кавказа. При этом, наша страна, имеет самый большой в регионе Южного Кавказа товарооборот с ЕС, никогда не стремясь к полноценному членству в Евросоюзе. Азербайджан доказал свою уникальность и развивая отношения с Израилем, при этом пользуясь заслуженном уважением в мусульманском, тюркском и арабском мире.

Азербайджан не входит в ОДКБ и в ЕАЭС, но имеет прекрасные отношения со странами-членами этих организаций. При этом, уникальность и значимость Азербайджана, как государства, которое инициирует и реализует глобальные транспортные проекты, признают и в Китае. О чем все это говорит? О том, что благодаря стратегии развития нашей страны, которую претворяет в жизнь Президент Азербайджана Ильхам Алиев, граждане нашей страны могут чувствовать себя уверенно и спокойно даже в эпоху больших перемен.