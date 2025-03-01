Зеленский встретился со Стармером

Президент Украины Володимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для переговоров с ним.

Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az.

По данным издания, Кир Стармер заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он имеет "полную поддержку во всем Соединенном Королевстве, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько это может понадобиться",

Зеленский выразил благодарность Стармеру, отметив "мы рассчитываем на вашу поддержку".