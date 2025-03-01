https://news.day.az/world/1733894.html Зеленский встретился со Стармером Президент Украины Володимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для переговоров с ним. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az.
Зеленский встретился со Стармером
Президент Украины Володимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для переговоров с ним.
Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az.
По данным издания, Кир Стармер заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он имеет "полную поддержку во всем Соединенном Королевстве, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько это может понадобиться",
Зеленский выразил благодарность Стармеру, отметив "мы рассчитываем на вашу поддержку".
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