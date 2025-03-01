Начато расследование по факту смерти военнослужащего азербайджанской армии

На основании факта смерти военнослужащего N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, сержанта Рустамова Фаига Акиф оглу, сотрудниками Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики были проведены соответствующие осмотры, а также внешнее и внутреннее обследование тела с участием судебно-медицинского эксперта, и выполнены другие необходимые действия.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"В настоящее время расследование продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, включая правовую оценку каждого факта и действия", - сказал он