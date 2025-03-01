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Горящий самолет совершил экстренную посадку в США - ВИДЕО

Горящий самолет экстренно сел в американском аэропорту в Нью-Джерси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в двигатель судна попала птица, в результате чего лайнер вспыхнул сразу после взлета. Никто не пострадал, пожар на грузовом самолете локализовали, сообщает Fox News.