https://news.day.az/world/1733899.html Горящий самолет совершил экстренную посадку в США - ВИДЕО Горящий самолет экстренно сел в американском аэропорту в Нью-Джерси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в двигатель судна попала птица, в результате чего лайнер вспыхнул сразу после взлета. Никто не пострадал, пожар на грузовом самолете локализовали, сообщает Fox News.
Горящий самолет совершил экстренную посадку в США - ВИДЕО
Горящий самолет экстренно сел в американском аэропорту в Нью-Джерси.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в двигатель судна попала птица, в результате чего лайнер вспыхнул сразу после взлета.
Никто не пострадал, пожар на грузовом самолете локализовали, сообщает Fox News.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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