Горящий самолет совершил экстренную посадку в США

Горящий самолет экстренно сел в американском аэропорту в Нью-Джерси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в двигатель судна попала птица, в результате чего лайнер вспыхнул сразу после взлета.

Никто не пострадал, пожар на грузовом самолете локализовали, сообщает Fox News. 

Представляем вашему вниманию данное видео: