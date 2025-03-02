Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на оборонные нужды Киева на сумму £2,6 млрд ($3,2 млрд).

Как передает Day.Az, об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Подробности СМИ не приводит.

Отметим, что президент Украины Володимир Зеленский находится в Лондоне и проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.