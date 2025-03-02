https://news.day.az/world/1733900.html Украина и Великобритания подписали соглашение Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на оборонные нужды Киева на сумму £2,6 млрд ($3,2 млрд). Как передает Day.Az, об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Подробности СМИ не приводит.
Украина и Великобритания подписали соглашение
Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на оборонные нужды Киева на сумму £2,6 млрд ($3,2 млрд).
Как передает Day.Az, об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
Подробности СМИ не приводит.
Отметим, что президент Украины Володимир Зеленский находится в Лондоне и проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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